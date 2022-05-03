МВФ відмовляється від траншу для України через держбюджет 2021

Через неприйнятий державний бюджет 2021 року Україна може не отримати грошовий транш від Міжнародного валютного фонду. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України. Поки Міністерство фінансів і Міністерство економіки України не прийме бюджет - грошей не буде.

Також він вказав, що календарно країна не встигає зробити все необхідне для того, щоб отримати цей транш до кінця поточного року.

Проте все ще є шанс того, що Кабінет Міністрів встигне погодити між собою потрібні цифри, але для цього українська влада повинна працювати в оперативному режимі.

«Цей випадок взагалі болючий. Величезна кількість дрібних деталей. І коли міністр фінансів каже, що нам потрібно досягти домовленостей, він говорить саме про цей процес узгодження моделей або поглядів», - прокоментував фахівець.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України заявив, що наша країна до 15 грудня може вийти на ринок зовнішніх запозичень, при цьому обсяг запозичень може скласти 1 млрд доларів.