МВФ опублікував реальний середньорічний курс гривні до 2025 року

12:02 17 жовтня Київ, Україна

Дійсний і чинний курси валют мають різні визначальні чинники. Ось чому в своїх розрахунках курсу гривні до долара Міжнародний валютний фонд (МВФ) брав до уваги і внутрішній валовий продукт (ВВП), і купівельну спроможність населення, і низку інших економічних показників.

Свої розрахункові дані про середньорічний курс гривні до долара на п'ять років МВФ опублікував в жовтневому огляді «Перспективи світової економіки».

Так, в 2020 році курс гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн за долар.

За даними фонду, номінальний ВВП на одного українця в поточному році складе 3,425 тисячі доларів, в той час, як за паритетом купівельної спроможності - 12,710 тисячі доларів.

При цьому ВВП України за підсумками року складе 142,25 млрд доларів, а за паритетом купівельної спроможності - 527,9 млрд доларів.

Також МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара до 2025 року. Так, в найближчі роки середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік - 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар)

2021 рік - 28,12 грн/долар (попередній прогноз - 28,9 грн/долар)

2022 рік - 27,96 грн/долар (попередній прогноз - 28,6 грн/долар)

2023 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

2024 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

2025 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар).

Як повідомлялося, МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України в 2020 році до 7,2%, що на 1% краще, ніж у червні.

Раніше у Верховній Раді і Кабміні заявили, що підстав для падіння гривні до кінця року немає, і серйозних коливань на валютному ринку не очікується.