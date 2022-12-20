МВФ схвалив нову моніторингову програму для України

10:11 20 грудня Київ, Україна

Виконавча рада МВФ схвалила моніторингову програму із залученням ради директорів для України, яка сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду.



Зазначається, що чотиримісячна програма покликана допомогти Україні підтримувати стабільність, а також каталізувати донорське фінансування в умовах "надто великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків".



Основні заходи програми зосереджені на мобілізації доходів, а також відновленні внутрішнього боргового ринку. Крім того, передбачено підготовку стратегії фінансового сектора, підвищення прозорості та управління.



У МВФ зазначили, що хоча програма не передбачає виділення нових траншів, вона сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.



На початку квітня МВФ відкрив спеціальний рахунок для прямої фінансової допомоги Україні з боку країн-донорів. Обліковий запис доступний для використання будь-якими іншими учасниками, а також міжурядовими установами та організаціями, які бажають використовувати його як засіб надання фінансової допомоги Україні.