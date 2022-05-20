МВФ визначив терміни отримання Україною грошей

Міжнародний валютний фонд назвав терміни надання Україні чергового траншу. Прем'єр-міністр країни заявив про те, що Кабінет Міністрів досяг компромісу і намагається виконати всі умови для отримання грошей.

За словами чиновника, довгоочікувану грошову допомогу Україна може отримати вже в лютому-березні наступного року. Він підкреслив, що, на жаль, в цьому році дана задача вже нездійсненна.

«Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати це не пізніше лютого, але лютий-березень - це такі прогнози, які ми обговорюємо спільно з МВФ», - прокоментував глава уряду.

За його словами, такі терміни дуже ймовірні, якщо у відносинах з МВФ не виникне нових «сюрпризів». Нагадаємо, що на сесії Європарламенту в Брюсселі місцеві депутати затвердили бюджет Європейського Союзу на період з 2021 по 2027 рік. Проєкт бюджету, погоджений з Радою ЄС 10 листопада, затвердили 548 голосами «за», 81 - «проти», а 66 євродепутатів утрималися.