МВФ може дати Україні грошей - умови

Експерт з економічних і політичних питань розповів, на яких умовах Україна може отримати фінансову допомогу. Йдеться про транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Всеволод Степанюк розповідав, на яких умовах країна зможе підписати програму співпраці.

«Вимоги МВФ щодо відновлення роботи українських антикорупційних органів пов'язані з тим, що вони не борються з корупцією. Діяльність антикорупційних органів спрямована на зовнішній контроль над українськими чиновниками і бізнесменами. Тобто вони виконують функцію зовнішнього контролю над Україною. Очевидно, що після зустрічі держсекретаря США з керівництвом України, США порахували, що керівництво України вийшло з-під контролю. Це проявилося в звільненні Коболєва з НАК «Нафтогаз» і низці інших дій. Тому в США вимагають повного підпорядкування України. Тільки на таких умовах в МВФ готові надати Україні кредит, який їй зараз зовсім не потрібен», - сказав В. Степанюк.

За його словами, Україна від МВФ повинна отримати близько 2 мільярдів доларів, не виключаю, що Київ і фонд можуть підписати інші програми співпраці.