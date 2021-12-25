МВФ може дати грошей Україні у вересні

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про місію Міжнародного валютного фонду в Україні. Чиновник розповів, що уряд очікує надходження грошей від МВФ восени 2021 року. Імовірно, це буде вересень.

Як сказав Марченко, поки з МВФ йде обговорення зобов'язань, які взяла на себе Україна.

Це хороший варіант, до якого ми йдемо. Поки є прогрес, і я хочу бути в такому випадку оптимістом, - зазначив він.

Глава Мінфіну відзначив, що Україна зараз звужує коло невирішених питань. Ще в січні їх було багато, додав Марченко. Одним з невирішених питань міністр назвав антикорупційну реформу. За словами Марченка, також обговорюється тема електроенергетики з МВФ, який стурбований тим, що на бюджет можуть бути переведені фіскальні ризики, пов'язані з ринком електроенергії.

Проблема може виникнути не в цьому, а можливо, в 2022, 2023 році. І тому МВФ хоче збалансовану модель ринку електроенергетики, - пояснив він.

Марченко додав, що через затримку з отриманням траншів за програмою МВФ, розрахованої на 1,5 роки, Мінфін буде ініціювати продовження її термінів і сподівається домовитися про об'єднання двох траншів в один.