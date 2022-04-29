МВФ змінив економічний прогноз про світову економіку

Міжнародний валютний фонд склав нову аналітику щодо економічного стану країн Європи в кінці 2020 і на початку 2021 року. Друга хвиля коронавірусу восени 2020 року змінила положення на економічному світовому ринку.

У жовтневому огляді МВФ були змінені показники, а в офіційному висновку йдеться про те, що відновлення економіки, яке почалося вже у вересні, було різко зупинено зростаючою кількістю хворих і локдаунами, які поступово вводили в Європі. Франція та Італія, Німеччина та інші країни - незважаючи на безпрецедентне бюджетне стимулювання і правильно вибудувану монетарну політику Європейського центрального банку зростання все ж припинилося.

Серед висновків зазначено, що зростає рівень безробіття, але поки процес вдалося трохи сповільнити через використання дієвих схем по збереженню робочих місць.