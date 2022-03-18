Мужіївський рудник відновлює видобуток золота

Закарпатська обласна державна адміністрація заявила про відновлення роботи Мужіївського золоторудника. Через 15 років перерви в роботі в Україні відновлять видобуток золота.

"Ми підтримали іноземного інвестора і запуск проєкту з видобутку золота і поліметалів, що знаходяться на території Мужіївського родовища. Останній раз підприємство запускали в 2005 році, воно збанкрутувало, тому будь-які виробничі процеси тут відбувалися", - сказав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Він проінспектував золоторудник особисто.

Зараз підприємство вже розпочало роботу. На його території досі знаходяться 130 тис. тонн руди, яка залишилася від попереднього видобутку золота. Ці "запаси" створюють в регіоні підвищену екологічну небезпеку.

Тому підприємство перероблятиме 500 000 тонн руди на рік і буде платити понад 250 мільйонів гривень податків.

Як писав GreenPost раніше, днями у Вінницькій області вперше відбувся легальний державний аукціон бурштину, на якому продали понад 600 кілограмів сонячного каменю.