Мужіївський рудник відновлює видобуток золота

14:28 23 жовтня Київ, Україна

Закарпатська обласна державна адміністрація заявила про відновлення роботи Мужіївського золоторудника. Через 15 років перерви в роботі в Україні відновлять видобуток золота.

"Ми підтримали іноземного інвестора і запуск проєкту з видобутку золота і поліметалів, що знаходяться на території Мужіївського родовища. Останній раз підприємство запускали в 2005 році, воно збанкрутувало, тому будь-які виробничі процеси тут відбувалися", - сказав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Фото: Украине начнут добывать золото – Закарпатская область

Він проінспектував золоторудник особисто.

Зараз підприємство вже розпочало роботу. На його території досі знаходяться 130 тис. тонн руди, яка залишилася від попереднього видобутку золота. Ці "запаси" створюють в регіоні підвищену екологічну небезпеку.

Тому підприємство перероблятиме 500 000 тонн руди на рік і буде платити понад 250 мільйонів гривень податків.

Як писав GreenPost раніше, днями у Вінницькій області вперше відбувся легальний державний аукціон бурштину, на якому продали понад 600 кілограмів сонячного каменю.