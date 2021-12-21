Чоловіки отримали право на відпустку по догляду за дитиною

20:30 16 квітень Київ, Україна

В Україні прийняли новий законопроєкт про відпустку по догляду за дитиною. Відповідно до змісту законопроєкту №3695, чоловіки тепер мають право отримати відпустку так, як і жінки. «За» закон проголосували 269 депутатів.

Відомо, що законопроєктом розширюються можливості чоловіків в частині поєднання професійної діяльності з сімейними обов'язками і вихованням дітей шляхом введення для чоловіків відпустки при народженні дитини.