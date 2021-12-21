Чоловіки отримали право на відпустку по догляду за дитиною

В Україні прийняли новий законопроєкт про відпустку по догляду за дитиною. Відповідно до змісту законопроєкту №3695, чоловіки тепер мають право отримати відпустку так, як і жінки. «За» закон проголосували 269 депутатів.
Відомо, що законопроєктом розширюються можливості чоловіків в частині поєднання професійної діяльності з сімейними обов'язками і вихованням дітей шляхом введення для чоловіків відпустки при народженні дитини.
Так, вводиться можливість отримання чоловіком одноразового оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини, коштом роботодавця.
Така відпустка може надаватися:
- чоловікові, дружина якого народила дитину;
- батькові дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але якщо вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;
- бабусі чи дідусю, або іншому повнолітньому родичеві дитини, яка фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком).
Крім цього, документом передбачаються рівні права батька і матері на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
При цьому законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю та закон про відпустки, закріпивши на законодавчому рівні право для чоловіків на встановлення скороченого робочого часу в разі виховання дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також в разі наявності дітей у віці до 14 років або дитини з інвалідністю.
Слід зазначити, що раніше це право передбачалося тільки для жінок.
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