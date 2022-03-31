Москва пропонує Індії купити нафту з рекордним дисконтом у $35 за барель

Бойкот російської нафти у Європі, до якого приєдналися найбільші енергокомпанії континенту, змушує російських нафтовиків відчайдушно шукати покупців у Азії, пропонуючи дедалі більші знижки.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомі із ситуацією джерела, москва пропонує Індії купувати партії сорту Urals з рекордним дисконтом у 35 доларів за барель. Це навіть більше знижки, яку вимагає ринок при постачанні до ЄС: її середнє значення за останні п'ять днів становило 30,95 долара, за даними Thomson Reuters.
Росія розраховує на збільшення постачання, пропонуючи для початку законтрактувати хоча б 15 млн барелів до кінця року, кажуть джерела Bloomberg. Переговори, за їхніми словами, відбуваються на міжурядовому рівні.
Але індійські НПЗ не горять бажанням купувати Urals, яка традиційно йшла на європейський ринок.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомі із ситуацією джерела, москва пропонує Індії купувати партії сорту Urals з рекордним дисконтом у 35 доларів за барель. Це навіть більше знижки, яку вимагає ринок при постачанні до ЄС: її середнє значення за останні п'ять днів становило 30,95 долара, за даними Thomson Reuters.
Росія розраховує на збільшення постачання, пропонуючи для початку законтрактувати хоча б 15 млн барелів до кінця року, кажуть джерела Bloomberg. Переговори, за їхніми словами, відбуваються на міжурядовому рівні.
Але індійські НПЗ не горять бажанням купувати Urals, яка традиційно йшла на європейський ринок.
Умовляти індійців поїде глава мзс рф сергій лавров, дводенний візит якого до Делі розпочинається у четвер. За словами джерел Bloomberg, росія пропонує оплату поставок в обхід системи SWIFT, від якої вже відключено сім російських банків. Замість традиційного каналу розрахунків може бути використана Система передачі фінансових повідомлень банку росії (СПФП) з платежем у рупіях та рублях.
За оцінкою аналітиків Kpler, до 28 березня морський експорт нафти з росії впав майже на 2 млн барелів на добу, до 2,3 млн, а загальне скорочення з урахуванням трубопровідного постачання може досягати 40%. За даними Bloomberg, тільки за один тиждень - з 17 по 23 березня - експорт обвалився на 26% і становить 3,63 млн барелів на добу.
Зайва нафта накопичується у сховищах «Транснафти», і її вже стільки, що це створює загрозу для нормальної операційної діяльності, розповіли Reuters джерела в галузі.
За їхніми словами, трубопровідна монополія запровадила обмеження на прийом сировини від видобувних компаній, і тепер бере в трубу лише барелі, які мають підтвердженого покупця.
За оцінкою аналітиків Kpler, до 28 березня морський експорт нафти з росії впав майже на 2 млн барелів на добу, до 2,3 млн, а загальне скорочення з урахуванням трубопровідного постачання може досягати 40%. За даними Bloomberg, тільки за один тиждень - з 17 по 23 березня - експорт обвалився на 26% і становить 3,63 млн барелів на добу.
Зайва нафта накопичується у сховищах «Транснафти», і її вже стільки, що це створює загрозу для нормальної операційної діяльності, розповіли Reuters джерела в галузі.
За їхніми словами, трубопровідна монополія запровадила обмеження на прийом сировини від видобувних компаній, і тепер бере в трубу лише барелі, які мають підтвердженого покупця.
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