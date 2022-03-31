Москва пропонує Індії купити нафту з рекордним дисконтом у $35 за барель

16:44 31 березня Київ, Україна

Бойкот російської нафти у Європі, до якого приєдналися найбільші енергокомпанії континенту, змушує російських нафтовиків відчайдушно шукати покупців у Азії, пропонуючи дедалі більші знижки.



Як повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомі із ситуацією джерела, москва пропонує Індії купувати партії сорту Urals з рекордним дисконтом у 35 доларів за барель. Це навіть більше знижки, яку вимагає ринок при постачанні до ЄС: її середнє значення за останні п'ять днів становило 30,95 долара, за даними Thomson Reuters.



Росія розраховує на збільшення постачання, пропонуючи для початку законтрактувати хоча б 15 млн барелів до кінця року, кажуть джерела Bloomberg. Переговори, за їхніми словами, відбуваються на міжурядовому рівні.



Але індійські НПЗ не горять бажанням купувати Urals, яка традиційно йшла на європейський ринок.

"Багато років Індія купувала дуже мало російської нафти, і тому заводи не пристосовані до її переробки у великих обсягах", - говорить Вандана Харі, засновник консалтингової компанії Vanda Insights.