Молочна галузь в Україні через війну втратила майже 1 млн тонн молока

08:39 26 листопада Київ, Україна

Українська молочна галузь внаслідок повномасштабної війни Росії проти України недоотримала майже 1 млн. тонн молока за весь період війни. Про це у п'ятницю, 25 листопада, повідомляє Асоціація виробників молока.

За оцінками експертів, втрати промислового поголів'я корів з початку російської агресії, з 24 лютого, вже перетнули позначку 50 тис. голів худоби.

"На тлі скорочення поголів'я та продуктивності корів у прифронтових зонах та територіях з активними бойовими діями виробництво молока в Україні за 10 місяців знизилося на 12,4% - до 6,575 млн тонн. Тобто галузь недоотримала 929,6 тис. тонн молока. Однак завдяки ефективній роботі молочних ферм у більш безпечних регіонах та релокації поголів'я із уражених зон вдалося мінімізувати втрати промислового молока”, - йдеться у повідомленні.

В асоціації повідомили, посилаючись на дані Державної служби статистики, що за аналізований період підприємства виробили 2,185 млн. тонн молока, що на 120 тис.. тонн, або 5,2% менше, ніж торік. А господарства населення були чутливішими і не мали можливості до такої "гнучкості", тому виробництво в цьому сегменті скоротилося на 15,6% - до 4,389 млн тонн.

Зазначимо, за інформацією Держстату, річна інфляція України у жовтні прискорилася. У ціні зросли майже всі товари та послуги. Проте, за прогнозами, інфляція наступного року сповільниться.