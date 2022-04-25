Світові військові витрати досягли рекордного рівня

16:31 25 квітня Київ, Україна

Згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), обсяг світових військових витрат уперше перевищив $2 трлн на рік.

До п'ятірки лідерів з військових витрат у 2021 році увійшли США , Китай, Індія, Великобританія та росія, на частку яких разом припадало 62 відсотки витрат.

Росія зайняла п'яте місце, її витрати зросли на 3% і склали $65,9 млрд. Це на 2,9% більше, ніж роком раніше.

Згідно зі звітом, витрати росії на оборону скорочувалися з 2016 по 2019 рік під тиском санкцій, введених після анексії Криму, але пішли вгору в 2021 завдяки доходам від продажу нафти і газу.



Лідером з витрат на оборону в 2021 році стали США, що витратили на озброєння більше $800 млрд. При цьому американці знизили військові витрати на 1,4% до 2020 року. За останні десять років США збільшили інвестиції у військові дослідження та розробки (ця стаття витрат зросла на 24%) та скоротили витрати на закупівлю готового озброєння (-6,4%).



Друге місце зайняв Китай, який безперервно нарощує оборонний бюджет останні 27 років. На КНР припадає близько 14% всіх військових витрат у світі. Минулого року Пекін витратив на озброєння близько $293 млрд, що на 4,7% більше, ніж у 2020 році. До п'ятірки лідерів з військових витрат також увійшли Індія ($76,6 млрд, +0,9%) та Великобританія ($68,4 млрд, +3%).



Військові витрати України стали швидко збільшуватися після 2014 року, коли анексували Крим і почалися бойові дії на сході країни. До 2021 року витрати зросли на 72%. Проте минулого року на оборону було витрачено на 8,5% менше ($5,9 млрд).



Загалом світові військові витрати зростали з 2015 року на тлі зростання міжнародної напруги, спричиненої російською агресією проти України. До цього, у 2011–2014 роках, витрати знижувалися.



Як пояснила Bloomberg директорка програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь Люсі Беро-Судро, після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 зростання витрат на оборону точно не зупиниться.

"У Європі вже була тенденція до зростання, і ця тенденція прискорюватиметься і посилюватиметься", - підкреслила вона.

Деякі статті військових витрат взагалі складно відстежити, тому вони можуть бути ще вищими. Наприклад, війна в Україні показала, що слабкими місцями армії рф є погана організація логістики, слабке використання захищеного зв'язку, нестача палива та шин.