Світові розцінки на нафту падають

08:51 07 серпень Київ, Україна

Дані торгів в п'ятницю свідчать про новий зниженні розцінок на нафту. Це обумовлено появою ризиків зниження попиту на сировину і нафтопродукти. Аналітики прорахували можливе падіння жовтневих і вересневих ф'ючерсів.

Вранці ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опускалася на 0,24% - до 44,98 долара за барель. Вересневі ф'ючерси на WTI дешевшали на 0,29% - до 41,83 долара за барель.

Поширення коронавируса створює загрози для відновлення економіки, а відповідно і попиту на нафту. За даними Університету Джонса Хопкінса, число випадків коронавируса в світі перевищило вже 19 мільйонів.

Побоювання навколо падіння попиту посилюються ризиками надлишку сировини на ринку. З 1 серпня ОПЕК + послабила скорочення видобутку нафти до 7,7 мільйона барелів на добу замість 9,7 мільйона раніше. У четвер Саудівська Аравія оголосила про зниження відпускних цін на свою нафту для Європи і Азії. Ірак, який знаходиться в числі "двієчників" зобов'язався в серпні додатково скоротити видобуток нафти на 400 тисяч барелів на день, так як в липні країна дотримувалася квоту не на 100%.

"Все дійсно зводиться до ситуації з попитом. Ми застрягли в підвішеному стані, намагаючись вгадати як піде крива коронавируса. Чи переможуть заходи підтримки (економіки - ред.) США спалаху (коронавируса) в світі ", - вважає аналітик AxiCorp Стівен Іннес (Stephen Innes).