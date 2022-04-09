Світові постачання нафти виросли - жовтень 2020

Опублікований звіт МЕА (Міжнародне енергетичне агентство) свідчить про те, що в світі зросли постачання нафти. Згідно зі щомісячними цифрами, в жовтні дані виросли на 0,2 млн б/д в порівнянні з вереснем 2020 року.

Світовий видобуток нафти може зрости більш ніж на 1 млн б/д в листопаді, якщо Лівія продовжить демонструвати значне зростання видобутку, оскільки США оговтаються від ураганів. У жовтні більш швидке, ніж очікувалося, відновлення в Лівії і відновлення в Північному морі призвело до збільшення світових постачань нафти до 91,2 млн б/д.

Це збільшення більш ніж компенсує збитки від ураганів в США, подальше скорочення виробництва в ОАЕ і зниження виробництва біопалива, в результаті чого обсяг виробництва зріс на 0,2 млн б/д в порівнянні з вереснем і на 10 млн б/д нижче, ніж рік тому", - пише МЕА. Видобуток виробників, які не беруть участі в угоді ОПЕК+, як очікує МЕА, скоротиться на 1,3 млн б/д в 2020 році і виросте на 0,2 млн б/д в наступному році. Зокрема, видобуток в США впаде на 600 тис. б/д в 2020 році і на 655 тис. б/д в 2021 році.