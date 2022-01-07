Світові ціни на уран виросли через протести в Казахстані

15:21 07 січень Київ, Україна

Ніколи політична нестабільність не призводила до зростання економіки країни. Для Казахстану, який є провідним виробником урану у світі – понад 40% світового урану, продаж цього палива був одним з основних джерел поповнення державного бюджету. Вплив подій останніх днів може мати тяжкі наслідки для економіки країни.

За даними платформи UxC, що спостерігає за цінами на уран у світі, останні тривожні події, що відбуваються в Казахстані, спричинили зростання вартості урану на світових ринках на 8%. Як повідомляють експерти ринку, вже 5 січня ціна урану піднялася до 45,25 долара США за фунт проти 42 доларів на день раніше.

В очікуванні ймовірного обмеження поставок, продавці урану стали притримувати торгівлю, бажаючи дочекатись на сприятливіший момент для продажу.

При цьому, як показують дані Лондонської фондової біржі (LSE), акції казахського виробника урану Kazatomprom різко знизилися на 7,64%.

Щодо атомної енергетики України, то США, як і раніше, гарантують нам стабільність постачання енергоресурсів.