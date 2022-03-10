Світовий держборг рекордно зросте в 2020 році - МВФ

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) зробили прогноз стосовно світового ВВП. Згідно з їхніми розрахунками, світові державні борги скоро досягнуть критичної позначки для 2020 року, наблизившись до 100% ВВП.

У жовтневому огляді Fiscal Monitor наголошується, світовий держборг зросте на тлі зростання державних витрат у зв'язку з необхідністю підтримки економік в умовах коронакризи.

За даними МВФ на 11 вересня, уряди країн світу на стимулювальні заходи з відновлення своїх економік направили в цілому 11,7 трлн доларів, або 12% світового ВВП. Очікується, що це призведе до зростання дефіцитів бюджетів в середньому на 9% ВВП в 2020 році, а сукупного дефіциту - до 100% ВВП.

Директор Департаменту з бюджетних питань МВФ Вітор Гаспар в інтерв'ю The Wall Street Journal підкреслив, що бюджетні стимули є безпрецедентними в країнах по всьому світу.

«Бюджетні стимули, запроваджені владою держав по всьому світу, є безпрецедентними і рішучими, і вони виключно важливі для того, щоб глобальна економіка уникла фінансової та економічної кризи», - сказав Вітор Гаспар. Основна частина загальної суми стимулів припала на частку розвинених економік і emerging markets.

МВФ прогнозує, що глобальне боргове навантаження стабілізується в 2021 році завдяки збереженню низьких процентних ставок і поступовому відновленню світової економіки.

Згідно з прогнозом МВФ, світовий ВВП скоротиться на 4,4% в 2020 році і виросте на 5,2% в 2021 році.