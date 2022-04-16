Світовий борг зростає через коронавірус

Економісти всього світу прогнозують збільшення світового боргу. Згідно зі звітом вашингтонського Інституту міжнародних фінансів, ця цифра скоро досягне $277 трлн, або 365% глобального ВВП. Зростання світового боргу безпосередньо пов'язане з пандемією коронавірусу і його другою хвилею.

Як відзначають в організації, економічні наслідки пандемії нового коронавірусу стали причиною збільшення світового боргу на $15 трлн з кінця минулого року, що призвело до «встановлення нового рекорду в розмірі понад $272 трлн у третьому кварталі 2020 року». «Оскільки фінансові заходи щодо боротьби з пандемією продовжують застосовуватися, ми очікуємо, що до кінця 2020 року світовий борг досягне $277 трлн (365% ВВП)», - вважають експерти інституту.

При цьому, за їхніми даними, рівень заборгованості поза фінансовим сектором в світі досягне в цьому році $210 трлн у порівнянні з $194 трлн в 2019 році. Крім того, обсяг боргу країн, що розвиваються, наближається до 210% їхнього сумарного ВВП в порівнянні з 185% в 2019 році і 140% десять років тому. «Різке падіння доходів зробило обслуговування боргу набагато більш обтяжливим для урядів країн, що розвиваються, незважаючи на низькі витрати на позики", - відзначили економісти.