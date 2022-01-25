Світове підвищення цін на продукти - в чому причина?

12:38 09 вересень Київ, Україна

Згідно з даними Асоціації сільського господарства та продовольства ООН, ціни на продовольство зростають в усьому світі. У серпні 2020 року зафіксовано рекорд з підвищення розцінок на харчові продукти.

Ця динаміка була обумовлена ослабленням долара та зростанням попиту. У середу Статистичне бюро Китаю повідомило, що ціни на продукти зросли на 11.2% за рік в серпні. Спекотна та дощова погода в країні вплинула на ціни на овочі. Яйця подорожчали через сезонний попит.

«Перебої в ланцюжках постачання продуктів та інші шоки, що впливають на виробництво продовольства, і втрата прибутків населенням зумовили напруженість і продовольчі ризики для багатьох країн», - відзначає Всесвітній банк.

У липні опитування, проведене Olam, показало, що більше половини з 2,400 дрібних фермерських господарств, які вирощують какао, каву, сезам і бавовну в Африці та Індонезії, відчувають дефіцит базових харчових продуктів через карантинні обмеження та зростання цін. Виробники харчових продуктів зіткнулися з втратами через те, що покупців стало менше, і стратегії споживання змінилися.