Світова економіка постраждає від пандемії на $22 трлн, - ООН

07:51 21 березень Київ, Україна

Центр новин ООН опублікував розрахунки втрат, які за п'ять років пандемії зазнають світова економіка і культура. Ці цифри вражають своїм масштабом і жорстокістю. У звіті зазначено, що наслідки збитку, до якого вже привела пандемія, будуть відчуватися протягом ще багатьох років. За прогнозами, до 2025 року сукупний розмір збитку від нинішньої кризи досягне 22 трильйонів доларів.

В ООН також повідомили, що члени Незалежної групи із забезпечення готовності до пандемії коронавірусу прийшли до висновку, що пандемія застигла людство зненацька. Їй не можна було запобігти, але підготовка до подібної катастрофи дозволила б врятувати життя багатьох людей і уникнути руйнівних наслідків для системи охорони здоров'я і економіки.

"Якби наявні системи (попередження і реагування на надзвичайні ситуації), як глобальні, так і національні, були досить ефективними, то багатьох найтяжчих наслідків просто не було б", - сказала голова Групи Хелен Кларк.

Замість цього, додала вона, пандемія стала справжньою катастрофою.

Група експертів вважає, що міжнародне співтовариство не змогло належним чином протистояти пандемії на багатьох напрямках, в тому числі забезпечити безперервність процесу освіти та дошкільного виховання дітей. За даними Світового банку, в результаті пандемії приблизно 72 млн дітей молодшого шкільного віку до десяти років життя не навчаться читати або розуміти найпростіший текст.

Багато дівчаток взагалі не зможуть ніколи повернутися в школу - 11 млн з них будуть насильно видані заміж.

Раніше в СОТ підрахували, що в 2020 році світова торгівля впала на 32% на тлі пандемії коронавірусу.