Світова економіка зміцніє, і курс долара впаде - прогноз

Аналітики з Wall Street зробили свої висновки про становище долара на валютному ринку. Відповідно до думки експертів, курс може впасти на 20% після підтвердження ефективності вакцини від Соvid-19. Такої ж думки дотримуються аналітики великих світових банків.

Відзначається, що аналітики з Wall Street очікують, що з появою вакцини долар впаде через зростання впевненості в світовій економіці. Вони пояснюють, що це дозволить вдаватися до більш ризикованих кроків на ринку. Долар - валюта, яка має особливий попит під час кризи як «гарант безпеки».

«Ми прогнозуємо, що поширення вакцини змусить долар йти шляхом, яким він рухався з початку до середини 2000-х років. Чи може долар обвалитися на 20% тільки в наступному році? Думаємо, так», - говорить економічний стратег Келвін Цзе.

Відзначимо, на початку 21 століття долар обвалився на 33% за кілька років. Попит на інші валюти на ринках, що розвиваються, стрімко зростав, адже інвестори йшли за низькими відсотковими ставками. Тенденцію зупинила світова криза 2008 року. Згідно з прогнозами, складеними Bloomberg, інвестори очікують, що до кінця 2021 індекс долара впаде орієнтовно на 3%. У той самий час євро до долара подорожчає.

У Morgan Stanley, американському інвестиційному банку, очікують падіння індексу на 4% завдяки зростанню валют Норвегії, Швеції, Новій Зеландії та Австралії.

На думку аналітика компанії, євро буде коштувати $1,25 в кінці 2021 року. Банківські аналітики також відзначають, що підвищення в США облікової ставки призведе до відтоку інвесторів в пошуках кращих умов, що ще більше позначиться на показниках долара. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всього близько 10 вакцин знаходяться на третьому етапі тестування. 9 листопада компанія Pfizer і BioNTech (з США і ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність більше ніж 90% на фінальному етапі випробувань.

Після завершення третього клінічного етапу випробування виробники заявили про її успішність на 95%. Слідом за вакциною від Pfizer і BioNTech американська компанія Moderna заявила про успішність своєї вакцини на 94,5%.