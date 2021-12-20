«Світова економіка боротиметься з офшорами глобальним податком» – експерт

Десятиліттями великі корпорації відкривали офіси у країнах, де нижчі податки. Наприклад, Facebook та Google відкрили штаб-квартири в Ірландії, де корпоративний податок 12,5%. Ставка у їхній країні, в США – 21%. Але тепер таким компаніям може бути байдуже, де сплачувати податки: 136 країн погодились на єдину ставку для транснаціональних корпорацій – 15%.
Єдиний податок – ініціатива США та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вона спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків. Компанії сплачуватимуть податки у країнах, де вони ведуть свій бізнес та отримують доходи (де фізично перебувають клієнти), незалежно від розташування їхніх штаб-квартир.
Ставка корпоративного податку в 15% буде застосовуватися до компаній із виторгом понад 750 млн євро. А корпорації з продажами понад 20 млрд євро, якщо вони заробляють понад 10% маржі прибутку, мають перерозподіляти 25% цього перевищення до країн, де продаються їхні послуги та товари.
Подробиці теми розповіла голова ради громадської організації "Інститут податкових реформ" Олена Хотенко.
Єдиний податок – ініціатива США та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вона спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків. Компанії сплачуватимуть податки у країнах, де вони ведуть свій бізнес та отримують доходи (де фізично перебувають клієнти), незалежно від розташування їхніх штаб-квартир.
Ставка корпоративного податку в 15% буде застосовуватися до компаній із виторгом понад 750 млн євро. А корпорації з продажами понад 20 млрд євро, якщо вони заробляють понад 10% маржі прибутку, мають перерозподіляти 25% цього перевищення до країн, де продаються їхні послуги та товари.
Подробиці теми розповіла голова ради громадської організації "Інститут податкових реформ" Олена Хотенко.
При цьому експертка розповіла подробиці другої опори, на якій будуватиметься ця реформа.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі