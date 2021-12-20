«Світова економіка боротиметься з офшорами глобальним податком» – експерт

17:21 22 листопад Київ, Україна

Десятиліттями великі корпорації відкривали офіси у країнах, де нижчі податки. Наприклад, Facebook та Google відкрили штаб-квартири в Ірландії, де корпоративний податок 12,5%. Ставка у їхній країні, в США – 21%. Але тепер таким компаніям може бути байдуже, де сплачувати податки: 136 країн погодились на єдину ставку для транснаціональних корпорацій – 15%.

Єдиний податок – ініціатива США та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вона спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків. Компанії сплачуватимуть податки у країнах, де вони ведуть свій бізнес та отримують доходи (де фізично перебувають клієнти), незалежно від розташування їхніх штаб-квартир.

Ставка корпоративного податку в 15% буде застосовуватися до компаній із виторгом понад 750 млн євро. А корпорації з продажами понад 20 млрд євро, якщо вони заробляють понад 10% маржі прибутку, мають перерозподіляти 25% цього перевищення до країн, де продаються їхні послуги та товари.

Подробиці теми розповіла голова ради громадської організації "Інститут податкових реформ" Олена Хотенко.
«Здебільшого нові правила стосуватимуться саме материнських компаній. Через них відбуватиметься відповідне оподаткування. Система там справді складна. І вже до кінця цього року маємо розробити додаткові правила, завдяки яким можна буде адмініструвати ці види податків. Застосовуватимуться вони з 2023 року, але зараз вже є основні напрацювання, завдяки яким цю ідею вдасться втілити в життя. В основному йдеться про дві такі опори. Насамперед у сферу таких правил потраплять транснаціональні компанії, які мають глобальний обіг понад 20 млрд євро. Але тут потрібно одразу уточнити, що до списку таких компаній не потраплять видобувна галузь, а також певні фінансові установи. Головна ідея полягає в тому, щоб залишок прибутку відповідних компаній перерозподіляти на установи зі збуту. Йдеться про різницю у податку», – розповіла вона.
При цьому експертка розповіла подробиці другої опори, на якій будуватиметься ця реформа.
«Друга опора передбачає обов'язкову наявність двох певних складових. Це відбуватиметься в рамках глобальних правил протидії розмиванню бази оподаткування. У цьому випадку податки підвищуватимуться у тих моментах, коли та чи інша юрисдикція має нижчий податок. Тобто там податок стосуватиметься лише цієї різниці. І вже під це правило потраплятимуть ті компанії, загальний дохід яких перевищує 750 млн. Іншими словами, йдеться про дуже великі компанії. Попередньо їх нарахували на рівні сотні», - сказала вона.