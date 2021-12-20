«Світова економіка боротиметься з офшорами глобальним податком» – експерт

«Здебільшого нові правила стосуватимуться саме материнських компаній. Через них відбуватиметься відповідне оподаткування. Система там справді складна. І вже до кінця цього року маємо розробити додаткові правила, завдяки яким можна буде адмініструвати ці види податків. Застосовуватимуться вони з 2023 року, але зараз вже є основні напрацювання, завдяки яким цю ідею вдасться втілити в життя. В основному йдеться про дві такі опори. Насамперед у сферу таких правил потраплять транснаціональні компанії, які мають глобальний обіг понад 20 млрд євро. Але тут потрібно одразу уточнити, що до списку таких компаній не потраплять видобувна галузь, а також певні фінансові установи. Головна ідея полягає в тому, щоб залишок прибутку відповідних компаній перерозподіляти на установи зі збуту. Йдеться про різницю у податку», – розповіла вона.