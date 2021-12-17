Світова авіація погіршила прогноз щодо розвитку сфери

Міжнародна асоціація повітряного транспорту заявила про погіршення в сфері авіаперевезень. Сфера постійно страждає через збитки і погіршила прогнози щодо подальшого розвитку галузі. Згідно з даними, в 2021 році світова авіація втратить 48 млрд доларів.

До порівняння, в минулому році в листопаді показник був на рівні менше 39 млрд доларів, а в червні - всього лише 16 млрд. В цьому році авіакомпанії перевезуть 2,5 млрд пасажирів. І це на 30% більше, ніж в минулому році - але на 47% нижче, ніж в не ковідному 2019 році. Доходів отримають 458 млрд доларів - це на 23% більше цифри 2020 року. І на 45% менше, ніж в позаминулому році.

Загалом авіаційна галузь значно ослабла від початку пандемії коронавірусу. Ключовим фактором її відновлення експерти називають скорочення витрат і державну підтримку.

Раніше Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян не їхати в Україну через загострення ситуації на сході країни та через високу захворюваність на коронавірус. Таку заяву зробив Державний департамент США. Зокрема, відомство внесло Україну в офіційний список країн, в які уряд Америки не рекомендує подорожувати.