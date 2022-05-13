Світ стоїть перед найбільшим за 80 років падінням економіки

08:45 12 грудня Київ, Україна

Пандемія коронавірусу назавжди змінила суспільство. Як сказав Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш, завдану пандемією шкоду не в змозі виправити ніяка вакцина. Під час свого онлайн виступу на форумі Нобелівської премії Гутерреш попередив, що світ чекає найсильніший за 80 років економічний спад.

"Ми стоїмо перед обличчям найбільшої глобальної рецесії за вісім десятиліть", - зазначив генсек ООН.

Він додав, що продовжують рости соціальні та економічні наслідки від пандемії коронавірусу. За словами генсека організації, ніяка вакцина від COVID-19 не зможе виправити шкоду, яка вже була завдана людству.

Антоніу Гутерреш підкреслив, що на планеті в цей час зростає рівень крайньої бідності і загрози голоду.

Глава ООН також додав, що під час пандемії дії країн були скоординованими, і при розподілі вакцини від COVID-19 таку ситуацію необхідно виправити.

Раніше Антоніу Гутерреш поскаржився на "вакцинний націоналізм".

До цього генсек ООН повідомляв, що людство може не дожити до наступного століття.