Світ фінансує власне знищення шляхом субсидій: дослідження бізнес-експертів

06:19 18 лютий Київ, Україна

Згідно з дослідженням, проведеним бізнес-групами, включаючи групу, засновану магнатом Річардом Бренсоном, світ має скоротити щорічні субсидії на 1,8 трильйона доларів, які руйнують довкілля.



Звіт, в якому оцінюється вартість збитків державних субсидій, був підготовлений на замовлення некомерційної ініціативи Бренсона The B Team і глобальної коаліції Business for Nature, до якої входять академічні, корпоративні та екологічні організації.



Величезні субсидії, що становлять 2% світового ВВП, фінансують «глобальне знищення природи», і уряди у всьому світі мають діяти, йдеться у заяві обох організацій.



Дослідження «показує, що викопне паливо, сільське господарство та водопостачання отримують понад 80% усіх екологічно шкідливих субсидій на рік», підсумували організації.



І вони закликали уряди «перенаправити, перепрофілювати чи скасувати» ці субсидії до 2030 року, щоб допомогти «фінансувати глобальну економіку з нульовим рівнем викидів».



Дослідження показало, що уряди у всьому світі платять близько 640 мільярдів доларів на підтримку галузі викопного палива, сприяючи зміні клімату, забрудненню повітря та води та осіданню земель.



Сільське господарство отримує близько 520 мільярдів доларів у вигляді субсидій, які сприяють ерозії ґрунту, забрудненню води, вирубці лісів, викидам парникових газів та втраті біорізноманіття та природного довкілля.



Ще 350 мільярдів доларів у вигляді субсидій для водного господарства, як кажуть, допомагають фінансувати забруднення води та ризикувати екосистемами океану та водних шляхів.



"Природа занепадає з загрозливою швидкістю, і ми ніколи не жили на планеті з таким малим біорізноманіттям", - сказала Крістіана Фігерес, голова робочої групи з клімату The B Team.



«Щонайменше 1,8 трильйона доларів фінансуються за знищення природи та зміну нашого клімату, створюючи при цьому величезні ризики для тих самих підприємств, які отримують субсидії».



Вона додала, що «шкідливі субсидії мають бути переспрямовані на захист клімату та природи, а не на фінансування нашого власного вимирання».



Дослідження було опубліковано за місяць до наступного етапу саміту ООН з біорізноманіття COP15 у Женеві.



Дослідження було засноване на даних наглядового органу Міжнародного енергетичного агентства та Організації економічного співробітництва та розвитку, що є клубом промислово розвинених країн, до якого входять багаті члени G20.