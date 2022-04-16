МОЗ зробив запит на збільшення фінансування медицини

Українська медицина продовжує відчувати хронічне недофінансування, МОЗ звернулося до уряду з проханням збільшити фінансування з 3-3,5% до 5% ВВП.
Про це заявив глава відомства Максим Степанов у вівторок, 24 листопада.
За його словами, МОЗ ініціює збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз до 63 тис. грн, тоді як в цьому році вона встановлена на рівні більше ніж 20 тис. грн.
Також в бюджетному запиті на наступний рік міністерство заклало тариф на лікування інсульту в розмірі від 22 тис. грн до 118 тис. грн в залежності від методу лікування.
Також в бюджетному запиті на наступний рік міністерство заклало тариф на лікування інсульту в розмірі від 22 тис. грн до 118 тис. грн в залежності від методу лікування.
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