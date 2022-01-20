МОЗ: як будуть витрачені гроші від Світового банку

В Україні очікується надходження кредитних коштів від Світового банку. Це цільові кошти, які виділяються на модернізацію сектору охорони здоров'я та на боротьбу з коронавірусом.

Сьогодні глава МОЗ Максим Степанов розповів журналістам, на що підуть ці гроші. В першу чергу, буде закуплено медичне обладнання та ПЛР-тести, а також необхідна сума буде виділена на навчання медичного персоналу відділень екстреної допомоги опорних лікарень.

"Ці кошти будуть використані на переобладнання та навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги, придбання медичного обладнання та витратних матеріалів для запобігання COVID-19. На ці заходи передбачено 30,3 мільйона доларів ", - сказав він.

За його словами, серед іншого на обладнання витратять 23 мільйони доларів.

"Що ми збираємося закуповувати? Ми купуємо ПЛР-тести в розрахунку на 1,2 млн досліджень. Також прилади для ПЛР-діагностики та інше обладнання на загальну суму 23 млн доларів", - зазначив Степанов.

Як відомо, в травні Всесвітній банк і Україна підписали кредитну угоду на 135 млн доларів на модернізацію сектору охорони здоров'я та протидію епідемії коронавірусу COVID-19.