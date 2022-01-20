МОЗ: як будуть витрачені гроші від Світового банку

В Україні очікується надходження кредитних коштів від Світового банку. Це цільові кошти, які виділяються на модернізацію сектору охорони здоров'я та на боротьбу з коронавірусом.
Сьогодні глава МОЗ Максим Степанов розповів журналістам, на що підуть ці гроші. В першу чергу, буде закуплено медичне обладнання та ПЛР-тести, а також необхідна сума буде виділена на навчання медичного персоналу відділень екстреної допомоги опорних лікарень.
За його словами, серед іншого на обладнання витратять 23 мільйони доларів.
Як відомо, в травні Всесвітній банк і Україна підписали кредитну угоду на 135 млн доларів на модернізацію сектору охорони здоров'я та протидію епідемії коронавірусу COVID-19.
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