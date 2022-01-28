Мін'юст заявив про примусове списання боргів з українців

У соціальних мережах, на офіційній сторінці Міністерства юстиції України з'явилося повідомлення про новий вид погашення боргів українцями. Борги по ЖКГ, аліменти або несплачені штрафи тепер будуть автоматично списуватися з рахунків в банку і пластикових карток.

Місяць тому, 6 квітня, набув чинності наказ Міністерства юстиції України, яким внесено зміни до наказу Мін'юсту «Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банках за виконавче провадження про стягнення аліментів». Перш за все зазначимо, що, згідно із законодавством України, звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списання коштів з рахунків) і примусовій реалізації. Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову.

Стягнення на майно боржника звертається в розмірі і обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця.