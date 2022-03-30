Мін'юст розповів про відкриття ринку землі - вже зафіксовані перші угоди

Міністр юстиції України розповів, що відкриття ринку землі пройшло успішно. Відомство зареєструвало вже 33 угоди купівлі-продажу української землі. Нагадаємо, що ринок землі відкрили сьогодні, 01 липня, і кількість зареєстрованих угод зафіксували близько 14.00 поточного дня.

Денис Малюська зазначив, що зараз купувати ділянки можуть тільки українці і не більше 100 гектарів. Про це він повідомив під час пресконференції з нагоди старту ринку землі.

«Це перші угоди з землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію», - сказав глава Мін'юсту.

Денис Малюська зазначив, що широкомасштабна земельна реформа почне діяти з 2024 року. Зараз же, за його словами, настає етап "обмеженого ринку землі": придбати землю можуть тільки фізичні особи і загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 гектарів.