Мін'юст продасть з молотка заарештовані пасажирські літаки Boeing

За інформацією Міністерства юстиції України, 5 серпня відбудеться аукціон, двома лотами якого є заарештовані літаки Boeing.
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство юстиції України.
Один з літаків - Boeing 737-500, виробник Boeing Company, Seattle (USA), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 114 осіб. Максимальна злітна вага - 60 555 кг. Стартова ціна: 26 785 000 грн.
Другий літак - DC-9-83 (MD-83), виробник Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 170 осіб. Злітна вага - 72 575 кг. Стартова ціна: 13 818 000 грн.
Зараз літаки знаходяться в аеропорту «Бориспіль».
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