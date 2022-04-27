Мін'юст продасть з молотка заарештовані пасажирські літаки Boeing

18:04 27 липня Київ, Україна

За інформацією Міністерства юстиції України, 5 серпня відбудеться аукціон, двома лотами якого є заарештовані літаки Boeing.

Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство юстиції України.

"До вашої уваги два відновлених на продаж заарештованих пасажирські літаки Boeing 737-500 і DC-9-83 (MD-83)", - йдеться в повідомленні.

Один з літаків - Boeing 737-500, виробник Boeing Company, Seattle (USA), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 114 осіб. Максимальна злітна вага - 60 555 кг. Стартова ціна: 26 785 000 грн.

Другий літак - DC-9-83 (MD-83), виробник Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 170 осіб. Злітна вага - 72 575 кг. Стартова ціна: 13 818 000 грн.

Зараз літаки знаходяться в аеропорту «Бориспіль».