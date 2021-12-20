Мін'юст наказав банкам списувати борги автоматично

Згідно з повідомленням платформи Опендатабот, банки почали стягувати борги українців автоматично на вимогу державних і приватних виконавців. Відомо, що до системи автоматичного списання вже підключено 7 банків, серед яких ПриватБанк і Монобанк.

Так, 23 березня Міністерство юстиції видало наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці і банки могли примусово стягувати тільки кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Зараз вся процедура проходить в кілька кліків в онлайн-режимі.

Списати борги можуть у людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там розміщено 5,5 млн заборгованостей. Більшість з них - це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів.

До системи автоматичного списання вже підключені сім банків:

«ТАСкомбанк»; «ПриватБанк»; «Універсал Банк» і «Монобанк», який працює на його інфраструктурі; «Оксі банк»; «Банк Восток»; «Індустріалбанк»; «ПроКредит Банк».

Ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х.