Мін'юст планує продати до 25 в'язниць

Міністр юстиції розповів ЗМІ плани відомства щодо розпродажу в'язниць в 2021 році. У планах - продаж 22-25 об'єктів. І хоча продаж Ірпінського виправного центру №132 не відбувся з першого разу, Мін'юст не втрачає надію на позитивний результат справи в квітні.

"Десь 22-25 ми зрештою і продамо. За який час - це залежить від нормативного регулювання. Зараз у нас є закон про бюджет, яким встановлено розподіл 70% на 30%. Тобто 30% виторгу від продажу ми перераховуємо до бюджету, 70% - залишаємо собі. Якщо ця норма буде продовжена на наступний рік, ми будемо продовжувати і в наступному році і так далі", - сказав Денис Малюська.

Малюська додав, що складається мало прогнозована історія з розподілом надходжень.

"Ми і так за ці 70% на 30% більше ніж пів року боролися, різні законопроєкти подавали, і тільки в законі про бюджет нам вдалося цю норму отримати. Але ми плануємо продавати багато", - сказав він.

Міністр зазначив, що підготувати в'язницю до продажу дуже складно.

"Купа людей працюють кілька місяців, а у нас немає резервів - мало того, що кваліфікованих людей, які б знали, як це робити, тому що це раніше ніколи не відбувалося, так і просто фізично це набагато складніше, ніж здається", - додав він.

Також Малюська зазначив, що Мін'юст розраховує до кінця березня - на початку квітня виставити ще 2 лоти на продаж - тюрми в Одесі і Львові. Протягом року Мін'юст хоче запустити в продаж ще кілька в'язниць.