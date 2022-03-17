Мінуси держбюджету 2021 - думка експертів

Державний бюджет 2021 має безліч недоліків. Експерти відзначають, що цей проєкт створений з оглядкою на іноземні інвестиції. А при відсутності міжнародних донорів державі просто доведеться «увімкнути грошовий верстат».

У вересні депутатам показали проєкт державного бюджету на наступний рік. Він, зокрема, включає наступні показники: інфляція - 7,3%, середня зарплата - 13 632 гривні, рівень безробіття - 9,2%, зростання ВВП - 4,6%, курс - 29,1 грн/дол.

Крім того, доходи бюджету на наступний рік визначено на рівні 1,1 трлн гривень, а витрати - 1,3 трлн.

При цьому дефіцит головного фінансового документа - 270 млрд гривень (7% ВВП).

Проєкт кошторису на наступний рік, зверстаний Мінфіном, був розкритикований народними обранцями. У стінах парламенту лунали обіцянки значно скоригувати документ і в частині доходів, і в частині витрат, і в частині дефіциту. Нагадаємо, в проєкті держбюджету-2021 сума запозичень на наступний рік дорівнює 702,4 млрд гривень, з яких 549 млрд - це внутрішні позики, а 153 млрд - зовнішні. При цьому, як зазначалося вище, упор робиться на облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).

«Звичайно, нинішні процентні ставки (по ОВДП - прим. ред.) для нерезидента не спекулятивні (19-20%), як були в минулому році, але навіть поточні 8-9% високі за цих обставин», - говорить економіст Всеволод Степанюк.

«Ми повинні розуміти, що у нас як у країни, у держави, не вистачає грошей, щоб дожити цей рік до кінця. Це означає, що гроші будуть перерозподілятися з якихось коштів, які заплановані на наступний рік. Далі це означає, що в наступному році ще більше буде збільшуватися «діра» в бюджеті. Покривати її планують шляхом кредитів. Таким чином, зростає наша закредитованість, яку ми не можемо виплатити, можливо, протягом кількох поколінь», - зазначив політолог Данило Богатирьов.

Також багато питань викликає зростання ВВП, закладене в проєкті держбюджету. Експерти не вірять, що українська економіка розженеться на 4,6% в 2021 році.

«Ніякого зростання в 4,6% ВВП, звичайно, не буде. За підрахунками Світового банку Україна може розраховувати на зростання 1,5%. Також не буде інфляції в межах 7%, оскільки вона вже більше закладеної цифри, а в наступному році буде ще вищою. Тобто, неможливість виконання бюджету на 2021 рік полягає в макроекономічних показниках», - коментує економіст Всеволод Степанюк.

Політолог Данило Богатирьов вважає, що проєкт держбюджету на 2021 рік не зміниться стратегічно після першого читання в Раді.