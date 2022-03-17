Мінуси держбюджету 2021 - думка експертів

Державний бюджет 2021 має безліч недоліків. Експерти відзначають, що цей проєкт створений з оглядкою на іноземні інвестиції. А при відсутності міжнародних донорів державі просто доведеться «увімкнути грошовий верстат».
У вересні депутатам показали проєкт державного бюджету на наступний рік. Він, зокрема, включає наступні показники: інфляція - 7,3%, середня зарплата - 13 632 гривні, рівень безробіття - 9,2%, зростання ВВП - 4,6%, курс - 29,1 грн/дол.
Крім того, доходи бюджету на наступний рік визначено на рівні 1,1 трлн гривень, а витрати - 1,3 трлн.
При цьому дефіцит головного фінансового документа - 270 млрд гривень (7% ВВП).
Проєкт кошторису на наступний рік, зверстаний Мінфіном, був розкритикований народними обранцями. У стінах парламенту лунали обіцянки значно скоригувати документ і в частині доходів, і в частині витрат, і в частині дефіциту. Нагадаємо, в проєкті держбюджету-2021 сума запозичень на наступний рік дорівнює 702,4 млрд гривень, з яких 549 млрд - це внутрішні позики, а 153 млрд - зовнішні. При цьому, як зазначалося вище, упор робиться на облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).
Також багато питань викликає зростання ВВП, закладене в проєкті держбюджету. Експерти не вірять, що українська економіка розженеться на 4,6% в 2021 році.
Політолог Данило Богатирьов вважає, що проєкт держбюджету на 2021 рік не зміниться стратегічно після першого читання в Раді.
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