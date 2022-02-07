Мінстратегпром та ділові асоціації погодили пріоритетні напрямки дій на 2022 рік

17:14 07 лютий Київ, Україна

Пріоритетними напрямками стануть спільні зусилля щодо прийняття закону про державну промислову політику, реалізацію та моніторинг закону про локалізація (No3739), синхронізації вже прийнятих стратегій та програм.

Про це йшлося на круглому столі керівництва Мінстратегпрому – міністра Павла Рябікіна – з представниками ділових кіл України.. Участь у заході взяли президент Українського Союзу Промисловців та Підприємців (УСПП), голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолій Кінах, представники Федерації профспілок, Федерації роботодавців машинобудівної промисловості, «Укравіапрому», Спілки хіміків тощо.

У своєму виступі президент УСПП наголосив на позитивній тенденції до формування в Україні основ промислової політики.. Зокрема, йдеться про перші успіхи – прийняття програми авіабудування до 2030 року, закону про локалізацію.. Однак і тут є свої «але»: закон виявився значно вихолощеним, а авіабудування не знайшло фінансування в бюджеті на поточний рік. Також у парламенті перебуває так звана космічна програма (розвиток ракетобудування та космічних технологій), яка також потребує прийняття та узгодження з головним кошторисом країни.

«Без цього важко говорити про повернення до серійного виробництва. Також загалом промислова політика в Україні потребує єдиного центру координації.. Ми вважаємо, що саме таким має бути Мінстратегпром. Розпорошеність повноважень у таких ключових сферах як оборонка, космічна галузь – не дозволяє приймати швидких та ефективних рішень», - зазначив лідер ділової спільноти.

Він нагадав про критичний стан виробництва, пов'язаний і тривалими протиепідемічними заходами, а також значним зростанням цін на енергоносії. При цьому певна позитивна динаміка промислового зростання у 2021 році (+1,1%) компенсувала лише 5-у частину від падіння у 2020 році (-5,2%).

«Продовжується політика масового імпорту технологічно складної продукції – катерів, локомотивів, гелікоптерів із США, ЄС та Південної Кореї, корвета із Туреччини тощо.. Цьому не передують економічні обґрунтування та прогноз наслідків для вітчизняної промисловості, узгодження з національними виробниками спільних позицій. Це дуже негативний фактор. Причому стосується не лише конкретних договорів на закупівлю тієї чи іншої продукції, а навіть угод про ЗВТ. Як приклад останнього – проект угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною не погоджувався з експертними асоціаціями заздалегідь, а тому має значні ризики», - зазначив президент УСПП.

На його думку, вся існуюча інфраструктура для діалогу уряду та ділових організацій – НТСЕР, Антикризова рада громадських організацій, профспілкові структури, роботодавці – мають бути задіяні у процесі аналізу законопроектів та нормативних актів, урахування їхніх позицій.

Цю пропозицію підтримав міністр Павло Рябікін, який запропонував створення низки робочих груп при міністерстві з числа представників ділових асоціацій та експертів. Голова Федерації профспілок Григорій Осовий, у свою чергу, наголосив, що при Мінстратегпромі має бути створена галузева тристороння соціально-економічна рада. Такі вже діють за Міноборони, Мінінфраструктури тощо.

Багато виступаючих говорили про необхідність кращої координації реформ в оборонному секторі, залучення до цього процесу трудових колективів підприємств галузі, приведення закону про публічні закупівлі у відповідність до вимог директив ЄС. Зокрема, No81 від 2009 року щодо оборонних закупівель.

Турбує відсутність прогресу у ухваленні закону про промислову політику. Розроблений та узгоджений УСПП, ФРУ, іншими діловими організаціями текст законопроекту вже має бути внесений до парламенту, попередньо пройшовши погодження центральних органів виконавчої влади.

Павло Рябікін, підсумувавши обговорення, запевнив, що міністерство активізує роботу за вказаними напрямками. Зокрема, вже здійснює аналіз нормативного масиву в оборонній сфері та підготує пропозиції щодо його коригування.. Головним завданням відомства на даному етапі стане синхронізація існуючих стратегій та програм із бюджетом, Стратегією промислової політики в цілому. У першому півріччі 2022 року буде підготовлено відповідний бюджетний запит для програми авіапрому, ракетобудування тощо. отримали фінансування

На пропозицію Анатолія Кінаха всі окреслені плани міністерства та ділових асоціацій будуть оформлені до Протоколу, з яким ознайомлять керівництво уряду, всі зацікавлені сторони. Документ стане базою для подальших зустрічей, координації пропозицій тощо.