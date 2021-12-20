Мінсоцполітики виділить на «чорнобильців» більше грошей

Міністерство соціальної політики України щорічно намагається забезпечити гідні виплати для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цей напрямок роботи у відомстві вважається пріоритетним.

Сьогодні чисельність осіб, які мають статус постраждалих і мають право на пільги, становить 1 718,1 тис., з них:

181,1 тис. - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з них 55,6 тис. - особи з інвалідністю;

1 534,8 тис. - потерпілі від Чорнобильської катастрофи, з них 48,9 тис. - особи з інвалідністю та 322,8 тис. - діти.

Для підвищення рівня соціального забезпечення людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету фінансуються відповідні програми. Так, на 2021 передбачено 2,57 млрд грн, що на 403,5 млн грн більше в порівнянні з 2020 роком.