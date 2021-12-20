Мінсоцполітики планує підняти виплати українцям

Міністерство соціальної політики України розробляє законопроєкти щодо підвищення прожиткового мінімуму. Український уряд розглядає збільшення не тільки прожиткового мінімуму, а й різних соціальних виплат населенню.

Так, в положеннях законопроєктів пропонується нова методологія визначення та застосування прожиткового мінімуму, яка буде розраховуватися, виходячи з основних соціальних гарантій.

А саме, з мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів. Також там прописані механізми розрахунку надбавок і підвищень соціальних виплат. Наприклад, у 2022 році міністерство пропонує збільшити прожитковий мінімум на 14%, до 2023 року - на 15%, а до 2024 - на 25%.