Мінсоцполітики освоїло 99% коштів, запланованих на соцдопомогу

Пресслужба Міністерства соціальної політики України повідомляє, що відомство з початку 2021 року майже повністю виконало план з виплати соціальних допомог. 32 бюджетні програми освоїли 85 млрд гривень, що становить 99% запланованого бюджету.

Як зазначили у відомстві, загальний обсяг бюджетних призначень на поточний рік по лінії Мінсоцполітики становить 311, 8 млрд гривень.

Зокрема, станом на 1 квітня 2021 року Мінсоцполітики профінансовано видатки для здійснення пенсійних виплат в сумі 48,8 млрд грн; для забезпечення соціальних виплат (допомог, компенсацій, доплат) - 14,9 млрд грн; для виплат пільг і житлових субсидій громадянам - 18,3 гривні.

У той самий час на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і для надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг витрачено по 0,7 млрд грн, а на заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю - 0,4 млрд гривень.