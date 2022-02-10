Мінсоцполітики не має заборгованості по субсидії

Заступник міністра соціальної політики розповів про роботу відомства за період 2021 року. Під час брифінгу 18 травня Віталій Музиченко розповів, що субсидія в Україні виплачується регулярно і без затримок. Виділених на виплату коштів вистачає за планом до початку нового опалювального сезону.
Він повідомив, що Мінсоцполітики планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі необхідності буде виходити з відповідними ініціативами в уряд і парламент.
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