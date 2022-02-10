Мінсоцполітики не має заборгованості по субсидії

Заступник міністра соціальної політики розповів про роботу відомства за період 2021 року. Під час брифінгу 18 травня Віталій Музиченко розповів, що субсидія в Україні виплачується регулярно і без затримок. Виділених на виплату коштів вистачає за планом до початку нового опалювального сезону.

"На сьогодні заборгованості по виплаті житлових субсидій в країні немає. Вони фінансуються вчасно, і забезпечується їхня виплата в установлені строки. Зараз того ресурсу, який є, вистачає до початку опалювального періоду", - сказав Музиченко.

Він повідомив, що Мінсоцполітики планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі необхідності буде виходити з відповідними ініціативами в уряд і парламент.