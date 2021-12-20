Мінсоцполітики хоче звільнити «Укрпошту» від доставки пенсій

Міністерство соціальної політики хоче перевести доставку пенсій з функцій «Укрпошти» на банківські установи. Так, пенсіонерам буде необхідно завести особистий рахунок і користуватися банкоматом. Поки «Укрпошта» підняла тарифи на доставку пенсій на 11% - що буде далі, розбиралися журналісти MYC.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" виграв у суперечці з Міністерством соціальної політики, домігшись підвищення тарифів на доставку пенсій на 11%. Однак, може так статися, що приносити гроші 3,5 млн пенсіонерів листоноші "Укрпошти" будуть тільки до кінця цього року - міністерство невдоволене прагненням нацоператора підвищити тарифи, і хоче знайти іншого доставника.

Як повідомила "Укрпошта", тепер тариф на доставку пенсій в містах буде підвищено з 1,15% від суми виплат до 1,3%, а в селах - з 2,3% до 2,65%. В абсолютних цифрах це збільшення виглядає так: середня вартість доставки пенсії в містах подорожчає з 47 до 53 грн, а в селах - з 63 грн до 100 грн.

На думку генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, підвищення тарифів на доставку на 11% цілком виправдане, адже середній розмір пенсії, яку приносить компанія по селах, в цьому році в порівнянні з 2020 р. виріс на 37%. Він вважає, що підвищення тарифів було необхідно для збереження робочих місць листонош, адже їхня заробітна плата залежить від доходів компанії, які, в свою чергу, залежать від тарифів на її послуги, жорстко зафіксованих і регульованих державою.

Але у Міністерства соцполітики інша позиція: витрати на послуги "Укрпошти" занадто дорогі. Тому з подачі міністерства уряд прийняв постанову, яка повинна перевести більшість клієнтів-пенсіонерів від "Укрпошти" на обслуговування в банки. Передбачається, що з 1 вересня поточного року буде введена виплата пенсій та грошової допомоги через рахунки банків для всіх.

Виняток становитимуть лише інваліди I групи, люди, які не здатні себе обслуговувати і потребують догляду, особи у віці 80 років і старше, а також одержувачі державної соціальної допомоги, що не мають права на пенсію.

Кабмін вирішив, що до 1 вересня поточного року Пенсійний фонд повинен провести конкурс з вибору компанії, яка і буде здійснювати доставку пенсій за місцем проживання. При цьому тарифи на ці послуги буде встановлювати уряд, і Мінсоцполітики сподівається, що відмова від монополії "Укрпошти" буде сприяти зниженню вартості доставки грошей в руки одержувачів.