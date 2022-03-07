Міноборони заборгувало співробітникам 1 млрд гривень

Видання «Військовий кур'єр» опублікувало інформацію про заборгованість Міністерства оборони перед своїми співробітниками. Згідно з інформацією, військовослужбовці всієї країни недоотримують фінансові виплати. Загальна сума боргу вже досягла 1 млрд гривень.

Видання "Військовий кур'єр" оприлюднило офіційний документ про ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення в ЗСУ. У цьому документі посадова особа робить доповідь начальнику Генерального Штабу по виплатах і характеризує ситуацію, яка склалася, як критичну.

Якщо на 1 січня 2021 заборгованість перед військовими Міністерства оборони становила 350,8 мільйона гривень, то на 15 травня вона досягла 950 000 000.

У Міноборони намагаються виправити ситуацію із заборгованістю. Для цього воно "вживає заходів щодо збалансованого наближення бюджетних асигнувань" і виділяє на погашення заборгованості всього 322 мільйони гривень з необхідних 940.