Міноборони віддасть ФДМУ готелі на приватизацію

Фонд державного майна України отримає від Міністерства оборони три готелі. Будинки, розташовані у Львові, Кривому Розі та Києві підлягають державній приватизації. Таку інформацію озвучив заступник глави Офісу Президента для присутніх на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

За словами Кирила Тимошенка, мова про готелі "Власта" у Львові, "Козацький" в Києві і "Братислава" в Кривому Розі.

"Дякуємо міністру оборони, листи вже направлені до Фонду, і сподіваюся, що найближчим часом ці об'єкти підуть на приватизацію", - сказав він.

За його словами, зазначені готелі є неприбутковими.

Загальна кредиторська заборгованість державних підприємств, підконтрольних Міністерству оборони, в 2020 році досягла 715,6 млн грн. Серед найбільших боржників - підприємства торгівлі, лісгоспи і готелі. Зокрема, готель "Козацький", розташований на Майдані Незалежності в Києві, заборгував більше ніж 10 млн грн.