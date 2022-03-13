Міноборони відзвітувало про борги своїх підприємств

Міністерство оборони відзвітувало про борги, які мають підвладні відомству підприємства. У 2020 році розмір заборгованостей виріс до 715,6 млн гривень. Борги мають 65 підприємств зі 111. Ще 40 знаходиться в стані ліквідації.

Серед найбільших боржників підприємства торгівлі, лісгоспи і готелі. Зокрема, у концерну "Військторгсервіс", який надає послуги харчування, на кінець 2020 року було боргів на понад 80 млн грн, Івано-Франківський ліспромкомбінат заборгував 48 млн грн, а готель "Козацький", розташований на Майдані Незалежності в Києві, - більш ніж 10 млн грн.

При цьому дебіторська заборгованість, тобто борги контрагентів перед підприємствами Міноборони за поставлені товари, роботи або послуги, становить 199,5 грн. З тих підприємств, який подали звітності, прибуток отримали 38 компаній на суму 14,4 млн грн. Збиток отримали 25 підприємств на суму 47,4 млн грн.

Причинами збитковості підприємств Міноборони у листі зазначило:

введення карантину;

відсутність замовлень;

нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків;

неліквідність основних фондів;

прострочені заборгованості;

зростання цін на матеріальні ресурси та енергоносії.

Також в Міноборони зазначили, що для зупинки негативної тенденції створено постійно діючу комісію з питань спостереження та координації підприємств.