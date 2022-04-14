Міноборони оголосило тендер на закупівлю продуктів на 2,8 млрд грн

На майданчику ProZorro з'явилися тендери, розміщені Міністерством оборони. Згідно з документацією, тендери оголошені на забезпечення матеріально-технічного запасу харчовими продуктами. Загальна сума закупівлі близько 2,8 млрд гривень.

Подробиці по кожному тендеру відомі, інформація відкрита для всіх. Так, в першому тендері заявлена закупівля 15,9 тис. комплектів продуктів на добу - вони будуть поставлені до військових навчальних закладів та до військових частин у Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Решта 4 тендери мають на увазі такі ж закупівлі з постачанням в інші області, а також до Києва.

Відомо також, що в кожному комплекті продуктів будуть міститися свіжі і заморожені овочі, фрукти і ягоди, м'ясо і риба, консерви, крупи і макарони, соуси і т. д. Приготування їжі з кожного комплекту має містити 4 різні набори.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони не хочуть займатися господарською діяльністю. У Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки підняли питання про те, як подолати корупцію, а також неефективність в роботі підприємств, що належать Міністерству оборони України. Йдеться про те, що багато хто з них фактично не працює, а значить, їх необхідно вивести з-під юрисдикції МОУ та передати до Фонду держмайна для подальшої приватизації.