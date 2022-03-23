Міністр фінансів розповів про державний бюджет 2021/2022

Міністр фінансів України дав інтерв'ю ЗМІ, де розповів про плани уряду на фінансування в 2021 і 2022 роках. Сергій Марченко поділився своїми висновками не тільки про поточний бюджет країни, а й розповів про те, на яких статтях витрат зроблять акцент у формуванні майбутнього бюджету.



Марченко зазначив, що в 2021 році держбюджет досі коректували лише раз.

«Мінімальна кількість змін в бюджет є ключовим завданням Мінфіну. Чим якісніше підготовлений бюджет, тим менше змін необхідно вносити", - зазначив він. На думку міністра, бюджетна декларація повинна прищепити культуру підготовки бюджету заздалегідь, "щоб залучати парламентаріїв до дискусії не у вересні, а в червні».

Міністр нагадав, що витрати на 2021 рік закладено на рівні 1,33 трлн грн. На його думку, "прийнятним компромісом" є їхнє збільшення до 2%, тобто максимум на 26 млрд грн. У попередній рік, за його словами, ця сума була в межах 1,5%.

Говорячи про бюджет на 2022 рік, міністр зазначив, що якщо бюджет буде включати пенсійну реформу, він "буде щасливий" - але не вірить, що цю реформу зможуть запустити з наступного року. Однак основи для запуску пенсійної реформи в 2023 році, за його словами, повинні бути створені вже в 2021-му.



Він підкреслив, що у держави зараз є кошти на продовження освітньої реформи, передбачені індексація пенсій, збільшення виплат при народженні дитини, забезпечення ветеранів житлом, виділені "великі кошти" на дорожнє будівництво і регіональний розвиток.