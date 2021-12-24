Міністр фінансів: долар не коштуватиме 30 гривень

В інтерв'ю одному з періодичних видань України міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що економіка України досить стабільна, щоб утримати курс національної валюти на рівні значно нижче 30 грн за 1 долар США.

За його словами, через карантин імпорт в Україну знизився на 18%, а експорт впав на 6%.

"Це фактично урівняв платіжний баланс держави. Відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок ", - зазначив міністр.

За його словами, якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси повинні відбуватися поступово, не створюючи шокової ситуації на ринку.

Марченко вважає, що інфляція більше 10% є неадекватним показником.

Міністр фінансів також висловив обережні прогнози на відновлення економіки України через відновлення світового попиту на експортні товари.

"Липень повинен продемонструвати висхідні показники. Потреба в продовольстві і ціни на нього в світі збереглися на колишньому рівні. Ціни на метал відновлюються через зростання попиту з боку Китаю. Є підстави сподіватися, що Україна спокійно пройде критичну фазу ", - додав він.

Курс долара на міжбанку за 4 останні місяці зріс з 26,5 грн (19 травня) до 27,3 грн (13 серпня).