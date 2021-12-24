Міністр фінансів: долар не коштуватиме 30 гривень

В інтерв'ю одному з періодичних видань України міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що економіка України досить стабільна, щоб утримати курс національної валюти на рівні значно нижче 30 грн за 1 долар США.
За його словами, через карантин імпорт в Україну знизився на 18%, а експорт впав на 6%.
За його словами, якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси повинні відбуватися поступово, не створюючи шокової ситуації на ринку.
Марченко вважає, що інфляція більше 10% є неадекватним показником.
Міністр фінансів також висловив обережні прогнози на відновлення економіки України через відновлення світового попиту на експортні товари.
Курс долара на міжбанку за 4 останні місяці зріс з 26,5 грн (19 травня) до 27,3 грн (13 серпня).
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