Міністерство фінансів реалізувало держоблігації на 15,9 мільярда

На випуску і реалізації облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Мінфін вже отримав 15,9 млрд грн. За повідомленням міністерства, 1 червня Міністерство фінансів України запропонувало п'ять випусків цінних паперів у національній валюті і два - в іноземній. При цьому прибутковість паперів впала або залишилася незмінною.

Термін обігу і ставки гривневих ОВДП, яких залучили на 6,012 млрд грн, були наступними:

3 місяці за ставкою 8,42% (- 6 бп)

1 рік за ставкою 11,2%

1,5 року за ставкою 11,3%

2 роки за ставкою 12,04% (- 1 бп)

3 роки за ставкою 12,3%.

Однорічні доларові папери пропонували з прибутковістю 3,7%, дворічні - 3,9%. Їх продали на 359 млн доларів.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів 25 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 5,9 млрд грн.