Міністерство фінансів реалізувало держоблігації на 15,9 мільярда

На випуску і реалізації облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Мінфін вже отримав 15,9 млрд грн. За повідомленням міністерства, 1 червня Міністерство фінансів України запропонувало п'ять випусків цінних паперів у національній валюті і два - в іноземній. При цьому прибутковість паперів впала або залишилася незмінною.
Термін обігу і ставки гривневих ОВДП, яких залучили на 6,012 млрд грн, були наступними:
- 3 місяці за ставкою 8,42% (- 6 бп)
- 1 рік за ставкою 11,2%
- 1,5 року за ставкою 11,3%
- 2 роки за ставкою 12,04% (- 1 бп)
- 3 роки за ставкою 12,3%.
Однорічні доларові папери пропонували з прибутковістю 3,7%, дворічні - 3,9%. Їх продали на 359 млн доларів.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів 25 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 5,9 млрд грн.
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