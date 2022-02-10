Міністерство фінансів пояснило збільшення зарплат співробітникам Офісу президента

16:16 18 вересень Київ, Україна

У проєкт Держбюджету-2021 закладено збільшення фінансування Офісу президента на 40%, через диспропорцію заробітних плат.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав у п'ятницю, 18 вересня, на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Ми як Міністерство фінансів, розраховуючи бюджет, бачимо диспропорцію в заробітних платах в різних міністерствах, Офісі Президента, апаратах Верховної Ради, секретаріаті Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату на Офіс Президента, це рішення було прийнято, тому що ми бачили диспропорцію. Це не якась політична історія, це 500 осіб, які працюють", - сказав Марченко.

Він підкреслив, що в цьому питанні для "зради" немає підстав.