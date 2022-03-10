Міністерство енергетики планує реформацію вугільної галузі

В Україні планують реформувати вугільну галузь. Згідно з проєктом Міністерства енергетики, головною ідеєю реформації стане приватизація та інтеграція державних шахт до державного підприємства «Центренерго».

Шахти планують розділити на три групи. Перша група - шахти, які підлягають інтеграції з «Центренерго». Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими поколіннями. Третя - шахти, які будуть пропонуватися до приватизації не тільки як вугледобувні підприємства, але і як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

Реформа вугільної галузі охопить чотири області: Донецьку, Луганську, Волинську та Львівську.

Зараз серед потенційних перших пілотних проєктів розглядаються дві шахти на сході і заході країни. Перша - це шахта «Великомостівська» в Червонограді Львівської області. Потенційно вона може стати потужним туристичним кластером, вважають в Міністерстві.

Друга - це шахта «5/6», розташована в Мирнограді Донецької області. Вважають, що вона має потенціал технологічного кластера. У Міненерго пояснюють: потреба в реформі виникла через погіршення ситуації у вугільній галузі, яка своєю чергою обумовлена чотирма головними факторами:

щорічно зменшується видобуток і реалізація вугілля шахтами державного значення. З 2015 по 2020 рік цей показник впав майже вдвічі: з 1600000 тонн до 800 000 тонн;

щорічно скорочується кількість працівників державного вугледобувного сектора. З 2015 року по 2020 рік їхня кількість скоротилася з близько 55 000 осіб до 35 000.

щорічно собівартість видобутку вугілля зростає, тому держава змушена дотувати збиткову діяльність галузі;

хронічні борги вуглевидобувних підприємств.

Одна з цілей реформи - поступове зниження використання викопного палива. Це є ключовою умовою для впровадження Європейського зеленого курсу, до якого планує приєднатися Україна.