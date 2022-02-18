Мінімальну зарплату в Україні не піднімуть

16:29 25 вересень Київ, Україна

До недавнього часу в Україні планувалося підвищення мінімальної заробітної плати. Однак Центр економічної стратегії (ЦЕС) вніс пропозицію перенести підвищення зарплати до 6.5 тисяч гривень в плани на 2022 рік.

"Доцільно, враховуючи такий складний бюджет і бюджетні витрати (...), розтягнути це підвищення в часі, наприклад, до 6 тис. в наступному році, до 6,5 - через рік, а після цього деполітизувати прийняття рішень про мінімалки, зробити їх аполітичними, залежними від економіки", - зазначила заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко на пресконференції в п'ятницю.

За її оцінками, зростання середньої зарплати на 30% в рік є дуже високим. "Це зростання не є таким, що наздоганяє (...), і не залежить від якихось економічних чинників або зростання продуктивності праці", - уточнила Репко.

Заступниця директора ЦЕС додала, що доходи бюджету на тлі підвищення мінімальної заробітної плати зростуть, при цьому витрати збільшаться, в зв'язку з необхідністю підвищення зарплат бюджетникам, - приблизно на 40 млрд грн.

"Збільшення доходів від ПДФО (податку на доходи фізосіб - ІФ), ЄСВ (єдиного соціального внеску - ІФ) і єдиного податку завдяки зростанню мінімалки дійсно може статися, але це зростання дуже негативно відіб'ється на інвесткліматі, на розвитку бізнесу і трохи збільшить інфляцію", - додала Репко.

Президент Володимир Зеленський 29 серпня ввечері підписав закон про підвищення з 01 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн. Згідно з планами уряду, відповідне підвищення є першим етапом, другим - стане підвищення з 2021 року до 6 тис. грн, третім - до 6,5 тис. грн протягом 2021 року.