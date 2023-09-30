Мінімальна зарплата в Україні зросте до 8 тисяч гривень у 2024 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного року мінімальна заробітна плата зросте до 8 тисяч гривень.
Про це урядовець повідомив під час засідання уряду 29 вересня.
За його словами, Кабмін "в жодному місяці не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій, було проведено дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни".
У той самий час прем'єр запевнив, що в Україні тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін.
У той самий час прем'єр запевнив, що в Україні тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін.
Шмигаль додав, що ті, хто потребує субсидій і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн через "Дію" або через сайт Пенсійного фонду.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі