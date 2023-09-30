Мінімальна зарплата в Україні зросте до 8 тисяч гривень у 2024 році

19:02 29 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного року мінімальна заробітна плата зросте до 8 тисяч гривень.

Про це урядовець повідомив під час засідання уряду 29 вересня.

"У березі 2024 року проведемо ще одну чергову індексацію (пенсій - ред.), також заплановано збільшення мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень", - сказав Шмигаль.

За його словами, Кабмін "в жодному місяці не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій, було проведено дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни".



У той самий час прем'єр запевнив, що в Україні тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін.

"При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій. Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично", - розповів урядовець.