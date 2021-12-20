Мінімальна зарплата збільшиться: прогноз на осінь 2020 року

11:06 11 серпень Київ, Україна

У зв'язку з карантином і кризою витрати українців зросли. Тому Володимир Зеленський ініціював підвищення мінімальний зарплати в Україні до 5 000 гривень. В середньому це майже на 6% вище існуючого рівня.

Законопроект буде розглянуто до кінця серпня, а текст самого закону вже з'явився в ВРУ і активно обговорюється нардепами. Збільшитися і податковий збір з фізичних осіб. В уряді розраховують отримати додаткові 461,3 млн гривень податку після підвищення зарплат.

Після підвищення мінімалки пенсії не будуть зростати. Цей показник залежить безпосередньо від рівня прожиткового мінімуму і умов праці кожного окремого пенсіонера: страховий стаж, соціальні доплати, субсидії. Офіційно залишається щорічна індексація, яка проводиться в квітні.

У 2021 році планується підвищення мінімальної пенсії до рівня 40% від мінімальної зарплати. У 2020 році цей показник склав 37%.

У зв'язку з підвищенням мінімалки багато експертів прогнозують зростання цін на споживчі товари і послуги. Це пов'язано з тим, що позапланове підвищення мінімальної зарплати не було закладено в бюджет і не має економічних підстав.

В уряді можуть підвищити зарплати лише за рахунок збільшення «друку грошей», проте, на поліпшенні економічної ситуації ця ситуація вплине на гірше.